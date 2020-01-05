ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент Іспанії не підтримав кандидатуру Санчеса в якості прем'єра

Новини » В світі     05.01.2020 - 15:33
Парламент Іспанії не підтримав кандидатуру Санчеса в якості прем'єра
Фото: Педро Санчес (GettyImages)

Друге голосування за кандидатуру прем'єр-міністра пройде 7 січня

Нижня палата (Конгрес) парламенту Іспанії не підтримала кандидата Педро Санчеса в якості прем'єр-міністра країни під час першого голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час голосування у неділю, 5 січня, кандидатуру Санчеса підтримали 166 депутатів, 165 виступили проти, ще 18 воздержали. Для того щоб бути обраним в якості прем'єра під час першого голосування Санчесу необхідна була підтримка абсолютної більшості - 176 голосів депутатів.

Друге голосування за кандидатуру прем'єр-міністра Іспанії пройде 7 січня. Для обрання Санчесу необхідно буде вже просте більшість голосів парламентаріїв.

Нагадаємо, уряд Іспанії з кінця квітня перебуває в статусі виконуючого обов'язки, так як за підсумками парламентських виборів 28 квітня партіям так і не вдалося домовитися про формування нового Кабміну. 10 листопада в Іспанії відбулися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. На них здобула перемогу Соціалістична робоча партія на чолі Педро Санчеса. Соціалісти отримали близько 27,3 % голосів виборців.

У грудні 2019 року король Іспанії Феліпе VI доручив виконуючому обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати новий уряд. При цьому Санчес не назвав жодної попередньої дати голосування за затвердження нового уряду.

Президента Каталонії відсторонили від посади У Барселоні відкрили найбільшу в Південній Європі зону з низькими викидами
Новини України Іспаніяправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся