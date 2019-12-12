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Король Іспанії доручив в. о. прем'єра сформувати уряд

Новини » Політика     12.12.2019 - 15:32
Король Іспанії доручив в. о. прем'єра сформувати уряд
Фото: Король Іспанії Феліпе VI (wikipedia org photo Olaf Kosinsky)

Санчес не назвав жодної попередньої дати голосування за затвердження нового уряду

Король Іспанії Феліпе VI доручив виконуючому обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчесу сформувати новий уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами Санчеса, він прийняв цю задачу, і додав, що в наступний понеділок (16 грудня.) він і його Соціалістична робоча партія почнуть переговори з усіма партіями в нижній палаті парламенту "щоб побачити, чи ми зможемо сформувати більшість".

"Ні одна інша альтернатива неможлива", - заявив в. о. прем'єра Іспанії.

Також він закликав інші сторони виконати свої зобов'язання, щоб Іспанія могла нарешті мати уряд.

Педро Санчес не назвав жодної можливої дати голосування в парламенті за твердженням нового уряду, і заявив, що спочатку потрібно визначити "що, а друге - коли".

Нагадаємо, 10 листопада в Іспанії відбулися четверті за останні 4 роки парламентські вибори. На них здобула перемогу Соціалістична робоча партія на чолі Педро Санчеса. Соціалісти отримали близько 27,3 % голосів виборців.

Крім того, Верховний суд Іспанії відкрила розслідування у відношенні можливого втручання групи, пов'язаної з розвідслужбою Росії, в організації референдуму в Каталонії в 2017 році.

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