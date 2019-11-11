ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори в парламент Іспанії виграли соціалісти

Новини » Політика     11.11.2019 - 05:47
Вибори в парламент Іспанії виграли соціалісти
Ілюстративне фото (Pixabey/jackmac34)

Вони отримують понад 27 % голосів виборців

Соціалістична робітнича партія глави уряду Педро Санчеса здобула перемогу на виборах в парламент Іспанії 10 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними екзитполів, соціалісти здобувають близько 27,3 % голосів виборців.

"Це вже друга поспіль впевнена перемога партії Санчеса на парламентських виборах - попереднього разу соціалісти здобули більшість у парламенті під час виборів у квітні цього року", - йдеться в повідомленні.

Водночас консервативна Народна партія дещо покращила свій результат у порівнянні із результатом попередніх виборів. Цій партії прогнозують 20,1%, що дасть їй змогу стати другою за кількістю депутатів фракцією іспанського парламенту. Обидві партії ще до виборів виключили можливість утворення спільної коаліції.

Також, за попередніми данними, правопопулісти з партії "Вокс" зможуть отримати від 56 до 59 місць у парламенті, а лівий альянс "Подемос" може розраховувати на 30-34 крісла в парламенті.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 10 листопада, в Іспанії розпочалися четверті за останні 4 роки парламентські вибори.

РБК-Україна писало, що у першому турі виборів президента Румунії, який відбувся 10 листопада, здобув перемогу чинний президент країни Клаус Йоханніс.

У Болівії оголосили про проведення нових виборів президента Мільярдер Блумберг вступив в президентські перегони в США
Новини України Іспаніявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся