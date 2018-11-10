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В результаті вибуху на військовій базі в Туреччині постраждали 25 осіб

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 01:31
Фото: Туреччина (Anadolu)
Фото: Туреччина (Anadolu)

За попередніми даними, вибухнули боєприпаси важкого озброєння

У Туреччині стався вибух на базі Збройних сил у провінції Хаккярі, в результаті якого постраждали щонайменше 25 військовослужбовців. Про це повідомило Міноборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Семеро військових після вибуху зникли, ведеться їх пошук.

За попередніми даними, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння на базі, розташованій недалеко від кордону з Іраном і іракським Курдистаном.

Зараз медики надають допомогу постраждалим.

Більше жодни подробиць інциденту не повідомляється, як зазначає агентство, турецький суд заборонив ЗМІ повідомляти подробиці події.

Нагадаємо, в Сомалі в результаті підриву смертників в готелі загинули щонайменше 30 осіб. Терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi.

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