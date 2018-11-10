В результаті вибуху на військовій базі в Туреччині постраждали 25 осіб

За попередніми даними, вибухнули боєприпаси важкого озброєння
У Туреччині стався вибух на базі Збройних сил у провінції Хаккярі, в результаті якого постраждали щонайменше 25 військовослужбовців. Про це повідомило Міноборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Семеро військових після вибуху зникли, ведеться їх пошук.
За попередніми даними, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння на базі, розташованій недалеко від кордону з Іраном і іракським Курдистаном.
Зараз медики надають допомогу постраждалим.
Більше жодни подробиць інциденту не повідомляється, як зазначає агентство, турецький суд заборонив ЗМІ повідомляти подробиці події.
Нагадаємо, в Сомалі в результаті підриву смертників в готелі загинули щонайменше 30 осіб. Терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi.