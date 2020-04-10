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У Британії за добу від коронавірусу померли майже 900 людей

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 08:18
У Британії за добу від коронавірусу померли майже 900 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість загиблих від епідемії у Британії зросла до 7 978

За добу у Британії від коронавірусу померли більше 880 осіб, загальна кількість загиблих наближається до 8 тисяч. Такі дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту країни.

За добу кількість загиблих зросла на 881. Це на більш ніж сотню менше, ніж напередодні. Загальна кількість загиблих від епідемії у Британії зросла до 7 978.

За добу виявили 4344 нових заражень коронавірусом, кількість підтверджених хворих перевищила 65 тисяч осіб. З них у лікарнях перебувають 16 784 осіб.

Нагадаємо, у світі до 1 млн 601 тис. 18 людей зросла кількість хворих коронавірусом COVID-19.

Додамо, Китай пропонує Британії співпрацю в області профілактики епідемій та фінансування медичних розробок на тлі пандемії коронавірусу.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, хворий коронавірусом, був переведений з реанімації у звичайну лікарняну палату.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про те, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

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