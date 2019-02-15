В Іспанії оголосили дострокові вибори в парламент

Депутати не прийняли представлений урядом проект бюджету Іспанії

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, решил распустить парламент и объявил о проведении досрочных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на испанскую газету El Pais.

Указано, что объявлению предшествовало совещание с правительством.

Отметим, что ожидалось, что о досрочных выборах глава правительства объявит в среду, 13 февраля, когда депутаты не приняли представленный правительством проект бюджета. Против проголосовал 191 депутат, 158 выступили за, один воздержался; всего в испанском парламенте 350 депутатов. Бюджет предусматривал расходы в размере 473 млрд евро в текущем году.

"Выбирая между тем, чтобы не делать ничего и продолжать работать без бюджета, и тем, чтобы дать слово испанцам, я выбрал второе", - отметил премьер-министр в телевизионном обращении в пятницу.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

Так, 1 июня парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала. За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента. Так, голосование парламента за вотум недоверия влечет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.