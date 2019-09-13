ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії через негоду загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 14:57
В Іспанії через негоду загинули три людини
Фото: негода в Іспанії (twitter.com/mlnangalama)

Рятувальники врятували 144 особи з автівок і затоплених будинків

В Іспанії внаслідок проливних дощів, які обрушилися на південний схід країни, загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, в місті Альмерія, 13 вересня, чоловік загинув у автомобілі під час проїзду тунелем.

У міській адміністрації повідомили, що тунель буквально за кілька хвилин був затоплений величезною кількістю води. В автомобілі, який опинився у пастці, перебували троє людей. Поліцейському вдалося врятувати двох осіб з транспортного засобу, однак третя людина загинула.

Напередодні також в автомобілі загинули 61-річний чоловік та його 51-річна сестра. Трагедія сталася на автошляху в місті Каудете, що в 100 кілометрах на південь від Валенсії.

Рятувальники відомства з надзвичайних ситуацій регіону Мурсія повідомили, що врятували 144 особи з автівок і затоплених будинків. Щонайменше одну особу врятували за допомогою гелікоптера з даху затопленого будинку.

Метеорологи зазначають, що негода в окремих районах Іспанії - найгірша від початку спостережень у 1917 році. У регіоні тимчасово закрили велику кількість шкіл. За повідомленням іспанського оператора аеропортів, летовища у містах Альмерія та Мурсія були закриті через негоду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 серпня іспанським містом Малага пройшов сильний торнадо, який зачепив електричну опору, викликавши іскри. Крім того, 26 серпня Іспанія потерпала від штормів, у країні зареєстрували близько 10 тис. ударів блискавки.

Також в липні повінь спіткала індійські штати Ассам і Біхар, в результаті негоди загинули понад 200 людей. Тоді стихія торкнулася близько 8,1 млн жителів регіону в 12 округах.

В Іспанії зросла імовірність виборів унаслідок провалу коаліційних переговорів В Іспанії сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії
Новини України ГідрометцентрІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся