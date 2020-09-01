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В Іспанії через лісові пожежі евакуювали понад 3 тисячі людей

Автор: РБК-Україна

На південному заході Іспанії відбулися масові лісові пожежі. Влади були змушені евакуювати понад три тисячі осіб.

Про це повідомляє RTVE.

Займання сталося ще 27 серпня на півдні Андалусії в 120 кілометрах на північний захід від міста Севілья. Пожежа розповсюдилася на площі близько 10 тисяч гектарів.

Влади не можуть впоратися з вогнем, цьому заважає сильний вітер.

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За словами співробітника Управління лісових пожеж Андалусії Хуана Санчеса, поки не відомо, коли рятувальники зможуть впоратися з вогнем.

"Дуже важко сказати, коли лісова пожежа буде під контролем. Природні умови не на нашій стороні", - зазначив він.

На місці працюють шістнадцять пожежних вертольотів і вісім літаків, які скидають воду на палаючий років, також на гасінні пожежі задіяно понад півтисячі рятувальників.

На цей час відомо, що з 3150 осіб, які були евакуйовані майже 1500 людей змогли повернутися у свої будинки.

Нагадаємо, в березні в Іспанії стався вибух на хімзаводі. Тоді загинула щонайменше одна людина.

Крім того, в грудні 2019 року в муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від Барселони стався пожежа на хімзаводі. Тоді постраждали дві людини.

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Новини України пожежаІспанія