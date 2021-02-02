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В Іспанії COVID-19 визнали професійним захворюванням медиків: що це значить

Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії схвалив визнання COVID-19 професійним захворюванням працівників сфери охорони здоров'я. Нововведення гарантує, що іспанські медики зможуть користуватися пільгами соціального страхування.

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Про це повідомляє прес-служба Генеральної ради офіційних медичних асоціацій Іспанії.

Раніше зараження медпрацівників коронавірусом розглядалося як професійна непередбачена ситуація, що виникла в результаті нещасного випадку на виробництві. Однак нова класифікація гарантує тим, хто перехворів COVID-19 працівникам сфери охорони здоров'я соцстрахування протягом необмеженого часу.

Зазначимо, що з початку пандемії в Іспанії зараження коронавірусом підтвердили у понад 118 тисяч медичних працівників, з них 100 осіб померли.

Нагадаємо, раніше в Іспанії підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу з ПАР.

Крім того, в Іспанії планують створити спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни ЄС.

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