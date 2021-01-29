В Іспанії виявили перший випадок зараження "африканським" штамом COVID

Фото: лабораторія (Getty Images)

В Іспанії підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Зараження виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з ПАР.

Про це повідомляють органи охорони здоров'я іспанського регіону Галісія.

Наголошується, що зараження новим штамом коронавірусу виявили у 30-річного чоловіка, який працює у сфері військово-морської промисловості. Він їздив до Південної Африки по роботі.

Раніше органи охорони здоров'я Іспанії виявили 300 підтверджених випадків "британського" штаму і припустили, що до березня він може стати домінуючим в країні.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що "африканський" штам коронавірусу виявили в 31 країні. При цьому 70 країн підтвердили зараження "британським" штамом COVID.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.