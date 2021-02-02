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В Испании COVID-19 признали профессиональным заболеванием медиков: что это значит

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Нововведение гарантирует, что испанские медики смогут пользоваться льготами социального страхования.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального совета официальных медицинских ассоциаций Испании.

Ранее заражение медработников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Однако новая классификация гарантирует переболевшим COVID-19 работникам сферы здравоохранения соцстрахование в течение неограниченного времени.

Отметим, что с начала пандемии в Испании заражение коронавирусом подтвердили у более 118 тысяч медицинских работников, из них 100 человек умерли.

Напомним, ранее в Испании подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР.

Кроме того, в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.

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