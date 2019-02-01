В Іспанії судитимуть 12 колишніх лідерів Каталонії наступного тижня

Офіційну дату розгляду поки не оголошують

В Испании должно начаться рассмотрение дел против 12 каталонских чиновников и активистов по обвинению в восстании против государства за организацию референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times.

Указано, что судебное разбирательство начнется на следующей неделе.

"Я готов получить долгий срок заключения, если мы будем осуждены, но я считаю, что нас признают невиновными", - заявил один из сторонников независимости Каталонии Жорди Санчес в интервью изданию.

Так, суд должен состояться в Мадриде. При этом официальную дату рассмотрения пока не объявляют.

Отметим, обвиняемые уже 16 месяцев находятся за решеткой.

Напомним, в октябре сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

Как писало РБК-Украина, генпрокуратура Испании в ноябре несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые в настоящее время находятся под стражей.

Добавим, испанский суд присудил бывшим членам каталонского правительства вернуть более 10 млн евро государственных средств, затраченных на опрос о независимости Каталонии в 2014 году.