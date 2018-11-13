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Организаторов опроса о независимости Каталонии оштрафовали на 10 млн евро

Новости » Политика    13.11.2018 - 20:58
Организаторов опроса о независимости Каталонии оштрафовали на 10 млн евро
Иллюстративное фото (flickr.com.Tribunal.Supremo.de.España)

Опрос был проведен вопреки запрету Конституционного суда

Испанский суд присудил бывшим членам каталонского правительства вернуть более 10 миллионов евро государственных средств, затраченных на опрос о независимости Каталонии в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Опрос, который был проведен вопреки запрету Конституционного суда, предшествовал референдуму 1 октября 2017 года. В ходе опроса за независимость выступили 80% участников, которые, однако, составили лишь 33% общего количества избирателей в Каталонии.

Отметим, в марте 2017 года Верховный суд Каталонии признал экс-премьера автономии Артура Маса, его заместителя Жоану Ортегу и министра образования Ирене Ригау виновными в неповиновении решению суда, запретил занимать государственные должности и оштрафовал.

Теперь же Аудиторский суд Испании пришел к выводу, что Артур Мас ответственен за расходование государственных средств на опрос в размере более 4,9 млн евро.

Напомним, 1 октября в Барселоне в понедельник прошли массовые акции протеста в годовщину референдума о независимости Каталонии, которые к вечеру переросли в беспорядки. 

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