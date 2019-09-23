В Іспанії заарештували каталонських сепаратистів за підготовку до теракту

Затримання відбулося під час запланованого рейду поліції

У понеділок, 23 вересня, іспанська поліція затримала дев'ять каталонських сепаратистів за підготовку збройних нападів в річницю проведення референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Іспанська поліція заявила, що заарештувала сепаратистів, підозрюваних у плануванні серії нападів у другу річницю проведення референдуму, який відбувся 1 жовтня 2017 року. У зловмисників знайшли матеріали для виготовлення бомб під час запланованих рейдів по регіону Каталонія.

У поліції зазначили, що затримані належать до групи, яка очолила нещодавні акції протесту. Првоохоронники вилучили комп'ютерне обладнання і документи, а також не виключили можливості подальших арештів.

Повідомляється, що в понеділок о 05:00 за місцевим часом іспанська поліція здійснила рейд по 10 адресами в Барселоні, Сабаделі і Санта-Перпетуа-де-Могоде.

Нагадаємо, у вересні на мітинг за незалежність Каталонії вийшли 600 тисяч людей. На багатьох учасниках мітингу були футболки на підтримку незалежності Каталонії, а деякі з них несли прапори із закликами до незалежності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН закликали Іспанію звільнити трьох каталонських політиків, які підозрюються в організації референдуму за незалежність Каталонії, який був визнаний іспанською владою незаконним.

Зазначимо, референдум про незалежність Каталонії був проведений владою Каталонії 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосувало 90,18% жителів регіону (2,04 млн. осіб). Проти незалежності - 7,83 % (177 тис. осіб).