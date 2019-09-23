В Испании арестовали каталонских сепаратистов за подготовку к теракту

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Задержание произошло во время запланированного рейда полиции

В понедельник, 23 сентября, испанская полиция задержала девять каталонских сепаратистов за подготовку вооруженных нападений в годовщину проведения референдума о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Испанская полиция заявила, что арестовала сепаратистов, подозреваемых в планировании серии нападений в вторую годовщину проведения референдума, который прошел 1 октября 2017 года. У злоумышленников нашли материалы для изготовления бомб во время запланированных рейдов по региону Каталония.

В полиции отметили, что задержанные принадлежат к группе, которая возглавила недавние акции протеста. Првоохранители изъяли компьютерное оборудование и документы, а также не исключили возможности дальнейших арестов.

Сообщается, что в понедельник в 05:00 по местному времени испанская полиция совершила рейд по 10 адресам в Барселоне, Сабаделе и Санта-Перпетуа-де-Могоде.

Напомним, в сентябре на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч людей. На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, а некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН призвали Испанию освободить трех каталонских политиков, которые подозреваются в организации референдума за независимость Каталонии, который был признан испанской властью незаконным.

Отметим, референдум о независимости Каталонии был проведен властями Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовало 90,18% жителей региона (2,04 млн. человек). Против независимости - 7,83 % (177 тыс. человек).