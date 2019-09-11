В Іспанії сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії

Фото: протести в Іспанії (twitter.com/VilanovaiGDC)

На мітинг за незалежність регіону вийшли 600 тисяч людей

В Барселоні сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії від Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється. на багатьох учасників мітингу були футболки на підтримку незалежності Каталонії, а деякі з них несли прапори із закликами до незалежності.

Зазначається, що 11 вересня в Іспанії увічнюють пам'ять про падіння Барселони під час спадкової війни в 1714 році. З 2012 року ця дата стала днем для масових мітингів сепаратистського руху в регіоні.

Поліція Барселони повідомила, що близько 600 тис. людей взяли участь у заході.

Опитування і самі останні результати виборів показують, що 7,5 млн. жителів регіону приблизно порівну поділені між тими, хто виступає проти незалежності Каталонії від решти Іспанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 березня в центрі іспанської столиці Мадрида тисячі людей вийшли висловитися на підтримку незалежності регіону Каталонія. До акції протесту приєдналися члени каталонського уряду, а також голова автономії Кім Торра. Багато присутніх принесли з собою неофіційний прапор каталонських сепаратистів.

У минулому році організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро.