Существование России с Путиным во главе - ключевой риск для стабильности в мире, - Подоляк

По словам Подоляка, иногда западные союзники начинают заявлять о том, что российский диктатор Владимир Путин сейчас якобы ключевой гарант стабильности на пороховой бочке в РФ.

Но бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина доказывает противоположное - вертикаль власти главы Кремля очень слабая и готова к уступкам для самосохранения, подчеркнул Подоляк.

Поэтому, как отметил советник руководителя ОП, любая военная группа может быстро захватить власть в России. Таким образом, чем дольше Путин остается у власти, тем сильнее будут последствия распада РФ, внутренних войн с возможным похищением оружия массового поражения.

"Ключевой риск для глобальной стабильности несет не проигрыш России в войне, а наоборот - принудительное продолжение существования российского государства в путинском формате. Это сигнал всем глобальным элитам: необходимо обеспечить Украину всем необходимым для нанесения окончательного удара путинскому государству (что позволит в России запустить процессы политической трансформации)", - добавил Подоляк.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин рассказал, что российские регулярные войска ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев", из-за чего "погибло огромное количество бойцов".

Основатель ЧВК обвинил в этом военное руководство РФ и министра обороны Сергея Шойгу. На следующий день он направил своих наемников в Ростов, где они захватили военные объекты. После этого “вагнеровцы” направились в сторону Москвы.

Но после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко Пригожин остановил наемников и направил их обратно на оккупированные территории Украины.

Более детально о попытке переворота можете узнать в материале РБК-Украина.