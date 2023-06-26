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Існування Росії з Путіним на чолі - ключовий ризик для стабільності у світі, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Путінська Росія є ключовим ризиком для глобальної стабільності. Тому Україні необхідно допомогти завдати остаточного удару країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За словами Подоляка, іноді західні союзники починають заявляти про те, що російський диктатор Володимир Путін зараз нібито є ключовим гарантом стабільності на пороховій бочці в РФ.

Але бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина доводить протилежне - вертикаль влади голови Кремля дуже слабка і готова до поступок для самозбереження, наголосив Подоляк.

Тому, як зазначив радник керівника ОП, будь-яка військова група може швидко захопити владу у Росії. Таким чином, чим довше Путін залишається при владі, тим сильнішими будуть наслідки розпаду РФ, внутрішніх воєн з можливим викраденням зброї масового ураження.

"Ключовий ризик для глобальної стабільності несе не програш Росії у війні, а навпаки - примусове продовження існування російської держави в путінському форматі. Це сигнал усім глобальним елітам: необхідно забезпечити Україну всім необхідним для завдання остаточного удару путінській державі (що дозволить у Росії запустити процеси політичної трансформації)", - додав Подоляк.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин розповів, що російські регулярні війська вдарили по тилових таборах "вагнерівців", через що "загинула величезна кількість бійців".

Засновник ПВК звинуватив у цьому військове керівництво РФ та міністра оборони Сергія Шойгу. Наступного дня він направив своїх найманців до Ростова, де вони захопили військові об'єкти. Після цього "вагнерівці" попрямували у бік Москви.

Але після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком Пригожин зупинив найманців та направив їх назад на окуповані території України.

Більш детально про спробу перевороту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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