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Существует угроза, что гендерные квоты могут оказаться вне повестки дня после войны, - Шуляк

Украина, Понедельник 21 июля 2025 17:27
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Существует угроза, что гендерные квоты могут оказаться вне повестки дня после войны, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

После 24 февраля 2022 года украинский парламент переосмысливает не только безопасность, но и социальные приоритеты - институциональную инклюзию, роль гражданского общества и гендерное равенство. Несмотря на политические разногласия, оно остается общей ценностью среди всех депутатов, но каждый толкует ее по-своему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время мероприятия, организованного Вестминстерским Фондом за Демократию "Влияние российского вторжения на приоритеты украинских народных депутатов: гендерный анализ результатов исследования WFD".

Нардеп убеждена: в Украине постепенно начинают по-новому оценивать важность институциональной инклюзии, важность гендерного равенства, социальной сплоченности. На все эти вещи, отметила она, война заставила посмотреть иначе.

По словам Елены Шуляк, результаты исследования показывают: несмотря на политические разногласия, гендерное равенство остается общей ценностью среди всех депутатов. Но каждый толкует ее по-своему.

"Для кого-то это - признание роли женщин в Вооруженных силах или необходимость доступа женщин к лидерским позициям и принятию решений. Для других - обеспечение баланса участия женщин в политике. В то же время есть беспокойство относительно будущего соблюдения гендерных квот", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, после завершения войны фокус общества будет на вопросах безопасности и экономических вопросах, и избирательные квоты могут оказаться на периферии политической повестки дня. Именно поэтому, считает парламентарий, крайне важно закрепить эти гарантии на уровне закона.

Шуляк убеждена, что несмотря на рост роли женщин в политической, экономической и военной жизни страны, патриархальные стереотипы остаются устойчивыми. Более того, есть риск, что после победы эти стереотипы не только останутся, но и усилятся, если не прилагать усилий и не формировать государственную политику, которая будет этому противостоять.

Кроме этого, Шуляк акцентировала внимание и на теме психического здоровья, которая также нашла отражение в исследовании, поскольку психологическое бремя этой войны почувствовали все без исключения украинцы.

"Поэтому чрезвычайно важно обеспечить гендерно чувствительную психосоциальную поддержку - для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, молодежи, женщин, которые воюют", - объяснила она.

Вместе с тем парламентарий подчеркнула важность усиления роли гражданского общества в формировании повестки дня в условиях войны, особенно женской его части.

"Там, где парламент не успевает, на помощь приходит гражданское общество. Справедливо будет институционально закрепить его участие в процессе восстановления страны", - резюмировала Шуляк.

Гендерные квоты

Гендерные квоты существуют в более чем 55 странах мира, а их размеры варьируются от 30 до 50%. Они могут вводиться законодательно или же партии добровольно берут на себя такие обязательства. Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии - в 1907 году.

Как ранее рассказывала Шуляк, во время следующих парламентских выборов, независимо от того, когда они будут, должны быть учтены ошибки по привлечению женщин в избирательные процессы в качестве кандидатов.

В частности, государство должно увеличить гендерные квоты и сделать невозможным использование женщин в качестве технических кандидатов.

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Елена Шуляк Слуга народа
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