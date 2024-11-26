Шуляк объяснила, почему гендерные квоты во время выборов следует соблюдать более строго

Во время следующих парламентских выборов, несмотря на то, когда они будут, должны учитываться ошибки привлечения женщин в выборные процессы в качестве кандидаток. В частности, государство должно увеличить гендерные квоты и сделать невозможным использование женщин в качестве технических кандидаток.

Она отметила, что вовлеченность женщин в политические процессы сейчас иногда на уровне разговоров, поскольку на уровне государства делается все еще недостаточно для большей вовлечённости в политических процессах - на выборных должностях. Шуляк убеждена, что гендерные изменения в избирательных процессах должны происходить снизу вверх, а не наоборот. То есть, поддержку кандидаток следует начинать на местном уровне.

"Еще несколько лет назад зайти в политику с, так сказать улицы, было невозможно. По собственному опыту скажу, что у меня были почти нулевые шансы. Но с 2019 года в этом направлении произошли определенные сдвиги. Впрочем, их по сей день недостаточно. Также нужно учитывать, что украинское общество пока что милитаризовано. Но одно из последствий этого - женщины все чаще занимаются сугубо мужские. должности и работают на мужских профессиях", – подчеркнула Шуляк.

Тоже, добавила она, актуально и для политики. В этом направлении движение вперед кое-где произошло. Речь идет, в частности, о введении гендерной квоты в 40% по избирательным спискам. По словам Шуляка, на последних довоенных выборах в местные советы женщины привлекались активнее. Тем не менее были и ошибки, которые на следующих послевоенных выборах следует учитывать. Цель этого – сделать политику менее закрытой. В том числе для женщин.

"Я очень одобрительно отношусь к введению гендерной квоты. И я была уверена, что на местных выборах в 2020 году эта квота будет придерживаться, что среди избранных на местных выборах депутатов женщин будет не менее 40%. Но нет - в каждом совете женщин использовали как технических кандидаток. После избрания они по разным причинам просто снимали свои кандидатуры и на их места заходили мужчины. Сейчас есть фракции, в частности, в Сумской и Харьковской областях, где нет ни одной женщины", - отметила Шуляк.

Парламентарий сообщила, что у партии "Слуга Народа" запрос на активных, неравнодушных женщин достаточно высок. С 2021 года политическая сила строит женское крыло, которое на сегодняшний день уже насчитывает тысячи участниц по всей стране.

"Мы уверены, что следует предоставлять все возможности для того, чтобы каждая инициатива активной и неравнодушной женщины, даже маленькая, даже на уровне небольшого населенного пункта не оставалась без внимания и чтобы этой инициативе помогали и о ней могли узнать в любой ячейке нашей политической партии", - добавила председатель партии "Слуга Народа".

В заключение она отметила, что в настоящее время гендерные квоты существуют в более чем 55 странах мира, а их размеры варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно или партии добровольно берут на себя такие обязательства. Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии – в 1907 году.

Тогда, на первых выборах после того, как женщинам разрешили участвовать, в парламент прошли 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев). Украина смогла едва превысить этот показатель в 2014 году. В настоящее время в финском парламенте 41,5% женщин. В Украине – около 12%. Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report, Украина занимает пока только 105 место из 149 по уровню политического представительства женщин.

"Участие женщин в принятии решений как на местном, так и на государственном уровне означает повышение качества этих решений. Это позволяет шире смотреть на проблему и предлагать более широкие решения и подходы к решению проблем. Это важно не игнорировать, поскольку у нас впереди сложное восстановление". Поэтому нам нужны женщины не только в политике, но и на государственных должностях, предусматривающих принятие решений, касающихся именно восстановления", - резюмировала Елена Шуляк.