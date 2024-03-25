Исландия присоединится к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины

"Боеприпасов не хватало, и Чехия в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии взяла на себя обязательства обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

Министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон сказал, что такая помощь является поддержкой международного права, а также защитой собственных интересов в сфере безопасности.

По его словам, это решение должен будет утвердить парламент. Также глава МИД заверил, что страна намерена дальше двигаться и поддерживать Украину в подобных инициативах.

Какую еще помощь получит Украина

Исландия также поддержит закупку экипировки для женщин в украинской армии. Процент женщин в армии значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.

Для удовлетворения потребностей женщин-военнослужащих предлагается предоставить обмундирование, бронежилеты, медицинские и гигиенические товары на 75 миллионов крон (полмиллиона евро).

Чехия нашла партию снарядов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия предоставила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия выделила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже обнаружили почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить необходимые для Украины боеприпасы. Прага закупает их у стран, выступающих как союзники Москвы.