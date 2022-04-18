Ісламські лідери РФ назвали війну проти України джихадом. Це маразм, - Ісмагілов

За його словами, російські мусульманські лідери хочуть вислужитися перед владою.

"Вони роблять такі заяви, які з точки зору ісламу абсолютно абсурдні. Як наприклад, що війна Росії проти України - це нібито джихад, що це нібито війна, яка робиться заради Всевишнього Аллаха", - зазначив Ісмагілов.

Він підкреслив, що такі заяви - це "абсолютно повний маразм".

"У мусульманському світі дуже багато авторитетних духовних лідерів не просто засудили агресію Росії - вони виступили на боці України. Виходить, російські мусульманські лідери висловлюючи таку позицію, вони не просто суперечать мусульманському світу - вони фактично спотворюють іслам. Тому що вони підміняють поняття справедливої війни, справедливого захисту від агресії якимись гаслами про те, що вони повинні звільнити Україну від "нацистів", "фашистів", "бандерівців" і ще когось", - додав муфтій.