Росія визнала "ЛНР" та "ДНР": як на це реагують церкви

Росія сьогодні остаточно схвалила визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" після вчорашнього рішення президента країни Володимира Путіна. Росія також почала вводити свої війська на окуповану територію Донбасу.

Як на це рішення реагують церкви - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Православна церква України

Митрополит Епіфаній виступив зі зверненням до прихожан, в якому закликав встати на захист України.

Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна... Тож закликаю всіх до захисту України від російської агресії. Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі", - йдеться у заяві митрополита на сайті ПЦУ.

Католицька церква

Папа Римський ще не відреагував на останні рішення Росії, але напередодні, в недільних проповідях він засуджував російську агресію проти України та закликав вірян молитися за Україну.

"Як же сумно, коли люди та народи, що пишаються тим, що є християнами, дивляться на інших як на ворогів та замишляють розпочати війну!", - наголошував понтифік під час недільної зустрічі з паломниками в неділю, 20 лютого.

Єврейська громада

Головний рабин України Моше Реувен Азма записав відеозвернення до євреїв, які проживають на території України. Він пообіцяв, що єврейська громада буде надавати всю необхідну допомогу тим, хто опиниться у скрутному стані.

"Кожну війну, яка була в Ізраїлі, бачив своїми очима. Ми допомогали, чим могли, людям, які були під обстрілами... Сьогодні я тут, нікуди не поїхав, ми тут, щоб допомогти вам морально та фізично. Ми не будемо байдужими", - сказав рабин Азма.

Мусульмани України

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов напередодні рішення РФ закликав не втрачати оптимізм і вірити, що Україна встоїть перед російською агресією.

"Втрачати оптимізм взагалі ніколи не можна. І в Корані сказано, що зневіряються в милості Аллага тільки невіруючі. Тобто в Божій милості та в Божій підтримці зневірятися не можна. Мають бути завжди надія та позитив... Тож я абсолютно впевнений, що Україна встоїть і не просто встоїть: ми будемо тією кісткою, якою подавляться російські імперські амбіції", - сказав він.

УПЦ Московського патріархату

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій зробив заяву з приводу загострення ситуації на Сході України. Він закликав вірян молитися про мир в Україні.

"УПЦ МП послідовно підтримувала і підтримує територіальну цілісність України і закликає своїх вірних молитися за мир в нашій Українській державі та в усьому світі", - сказав він.

Онуфрій також закликав "лідерів держав та всіх, від кого це залежить", не допустити нової війни на території України.

"Війна - це важкий гріх перед Богом!", - наголосив предстоятель УПЦ МП.