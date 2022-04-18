Исламские лидеры РФ назвали войну против Украины джихадом. Это маразм, - Исмагилов

Мусульманские лидеры России объявили войну против Украины якобы джихадом. Но это является абсолютным маразмом, потому что авторитетные мусульманские мировые лидеры выступили на стороне Киева.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.
По его словам, российские мусульманские лидеры хотят выслужиться перед властью.
"Они делают такие заявления, которые с точки зрения ислама абсолютно абсурдны. Как например, что война России против Украины - это якобы джихад, что это якобы война, которая делается ради Всевышнего Аллаха", - отметил Исмагилов.
Он подчернкул, что такие заявления - это "абсолютно полный маразм".
"В мусульманском мире очень многие авторитетные духовные лидеры не просто осудили агрессию России - они выступили на стороне Украины. Получается, российские мусульманские лидеры высказывая такую позицию, они не просто противоречат мусульманскому миру - они фактически искажают ислам. Потому что они подменяют понятие справедливой войны, справедливой защиты от агрессии какими-то лозунгами о том, что они должны освободить Украину от "нацистов", "фашистов", "бандеровцев" и еще кого-то", - добавил муфтий.
Напомним, в феврале мусульмане Украины отреагировали на решение президента России Владимира Путина признать "ЛДНР".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.