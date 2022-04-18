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Исламские лидеры РФ назвали войну против Украины джихадом. Это маразм, - Исмагилов

Фото: муфтий Саид Исмагилов (umma.in.ua)
Автор: Милан Лелич

Мусульманские лидеры России объявили войну против Украины якобы джихадом. Но это является абсолютным маразмом, потому что авторитетные мусульманские мировые лидеры выступили на стороне Киева.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

По его словам, российские мусульманские лидеры хотят выслужиться перед властью.

"Они делают такие заявления, которые с точки зрения ислама абсолютно абсурдны. Как например, что война России против Украины - это якобы джихад, что это якобы война, которая делается ради Всевышнего Аллаха", - отметил Исмагилов.

Он подчернкул, что такие заявления - это "абсолютно полный маразм".

"В мусульманском мире очень многие авторитетные духовные лидеры не просто осудили агрессию России - они выступили на стороне Украины. Получается, российские мусульманские лидеры высказывая такую позицию, они не просто противоречат мусульманскому миру - они фактически искажают ислам. Потому что они подменяют понятие справедливой войны, справедливой защиты от агрессии какими-то лозунгами о том, что они должны освободить Украину от "нацистов", "фашистов", "бандеровцев" и еще кого-то", - добавил муфтий.

Напомним, в феврале мусульмане Украины отреагировали на решение президента России Владимира Путина признать "ЛДНР".

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