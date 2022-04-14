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Не виключаємо, але не бачимо підготовки: ЦРУ про можливість застосування РФ ядерної зброї

Фото: Директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України. Він додав, що поки підготовки до цього не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Враховуючи відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони стикаються у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс.

За його словами, ЦРУ уважно відстежує за діями Росії щодо ядерної зброї. Бернс додав, що поки таких приготувань не спостерігається.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї.

Зазначимо, у США відзначили зміну ядерної риторики Росії, яка стала "дуже провокаційною".

Війна Росії проти України триває 50-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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