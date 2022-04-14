Не виключаємо, але не бачимо підготовки: ЦРУ про можливість застосування РФ ядерної зброї

Директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України. Він додав, що поки підготовки до цього не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Враховуючи відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони стикаються у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс. За його словами, ЦРУ уважно відстежує за діями Росії щодо ядерної зброї. Бернс додав, що поки таких приготувань не спостерігається.