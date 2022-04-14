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Не исключаем, но не видим подготовки: ЦРУ о возможности применения РФ ядерного оружия

Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор ЦРУ Билл Бернс не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины. Он добавил, что пока подготовки к этому не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Учитывая отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они сталкиваются в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия", - сказал Бернс.

По его словам, ЦРУ внимательно отслеживает за действиями России в отношении ядерного оружия. Бернс добавил, что пока таких приготовлений не наблюдается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.

Отметим, в США отметили изменение ядерной риторики России, которая стала "очень провокационной".

Война России против Украины продолжается 50-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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