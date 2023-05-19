В ГУР рассказали, сколько ракет сейчас производит Россия

Россияне действительно исчерпали внушительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство, несмотря на международные санкции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов ".

Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, обломки примененных агрессором ракет указывают, что они только сошли с конвейера. Это боеприпасы, сделанные в первом квартале 2023 года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" – пять единиц", - сказал он.

По его словам, "таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".