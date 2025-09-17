Искандер, С-300 и более 100 "Шахедов": в Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

"В ночь на 17 сентября (с 18.00 16 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской области", - говорится в сообщении военных.

Также россияне использовали 172 ударные беспилотники типов Shahed и "Гербера" и других. Атака велась с территории Ростовской, Курской, Брянской и Орловской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что более 100 дронов оказались "Шахедами".

По данным командования Воздушных сил, отражение удара осуществляла авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 защитники сбили и подавили 136 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. В то же время зафиксированы попадания ракет и 36 ударных БПЛА в 13 локациях.