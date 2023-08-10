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Не "Искандер". Полиция назвала тип ракеты, которую использовала РФ для удара по Запорожью

Фото: полиция назвала тип ракеты, которую использовала РФ для удара по Запорожью (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Запорожья в среду, 9 августа, при котором трое людей погибли, еще 9 получили ранения, РФ использовала ракету Х-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

"Правоохранители задокументировали последствия попадания вражеской ракеты Х-35 по областному центру", - говорится в сообщении.

Как добавили в Офисе генпрокурора, ракета попала на территорию детской площадки, предварительно попав в здание православного храма, вызвав разрушение и пожар.

Обстрел Запорожья

9 августа российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Шевченковского района Запорожья. Первоначально сообщалось, что, вероятно, враг использовал ракету "Искандер". Из-за обстрела Запорожья погибли два человека и 7 получили ранения. Уже утром, 10 августа, число погибших и пострадавших выросла до трех и девяти соответственно. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Для справки

Ракета Х-35 - крылатая противокорабельная ракета. Может быть запущена с самолетов, вертолетов, надводных кораблей и береговых мобильных ракетных комплексов. Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн. Ее скорость 850 км/ч, такая же, как и у Х-101 и "Калибров". 

Ранее сообщалось о переброске ракетных комплексов "Бал" с ракетами Х-35 к границе с Украиной в Брянской области. Подробнее об этих ракетах - в материале РБК-Украина.

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Запорожье