Не "Іскандер". Поліція назвала тип ракети, яку використала РФ для удару по Запоріжжю

"Правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети Х-35 по обласному центру", - йдеться в повідомленні.

Як додали в Офісі генпрокурора, ракета поцілила на територію дитячого майданчика, попередньо влучивши в будівлю православного храму, спричинивши руйнування та пожежу.

Обстріл Запоріжжя

9 серпня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Шевченківського району Запоріжжя. Спочатку повідомлялося, що ймовірно, ворог використовував ракету "Іскандер". Через обстріл Запоріжжя загинули двоє людей і 7 отримали поранення. Вже вранці, 10 серпня, кількість загиблих та постраждалих зросла до трьох та дев'яти відповідно. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Ракета Х-35 - крилата протикорабельна ракета. Може бути запущена з літаків, вертольотів, надводних кораблів та берегових мобільних ракетних комплексів. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Її швидкість 850 км/год, така ж, як і у Х-101 і "Калібрів".

Раніше повідомлялося про перекидання ракетних комплексів "Бал" з ракетами Х-35 до кордону з Україною в Брянській області. Детальніше про ці ракети - у матеріалі РБК-Україна.