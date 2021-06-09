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8-річного хлопчика знайшли мертвим у колекторі: спливли нові деталі трагедії під Дніпром

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Дніпропетровська область, Середа 09 червня 2021 18:11
8-річного хлопчика знайшли мертвим у колекторі: спливли нові деталі трагедії під Дніпром Колаж РБК-Україна: під Дніпром загинув 8-річний хлопчик за дивних обставин
Автор: Володимир Костирін

У Покрові 8-річний хлопчик був знайдений мертвим у колекторі через майже тиждень після зникнення. При цьому батьки звернулися до правоохоронців тільки через 4 дні (6 червня) після зникнення сина (2 червня). Тепер поліція відпрацьовує всі версії трагедії, розшукує свідків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тіло Огли Ібрагіма, який пішов грати на дитячий майданчик і не повернувся, кінологи і співробітники рятувальних служб знайшли в каналізаційному люку біля будинку, де він жив.

За даними журналістів, тіло дитини в колекторі було присипано сміттям.

За словами сусідів, мати хлопчика зловживала алкоголем, а саму їх сім'ю називають неблагонадійною, говорять про часті сварки, через що нерідко приїжджала поліція.

Також мешканці будинку розповідають, що родина ромів не стежила за своєю єдиною дитиною, і хлопчик майже весь час проводив на вулиці, блукав, гуляв на смітнику і харчувався чим попало.

Втім, як каже мер Покрова Олександр Шаповал, сім'я Огли Ібрагіма не перебувала на обліку в соціальній службі.

Він також повідомив, що всі питання щодо прощання з дитиною взяло на себе місто - кошти візьмуть з бюджету і благодійних пожертвувань.

"Коли саме відбудеться прощання, зараз невідомо, тому ще триває слідство", - додав Шаповал.

За даними поліції, зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено, і точну причину смерті дізнаються вже після розтину.

Зараз 33-річну матір загиблого хлопчика допитують правоохоронці, в тому числі з'ясовують, чому вона не повідомила про зникнення сина відразу, а тільки через чотири дні.

"Рано говорити про те, що дитина загинула насильницькою смертю чи ні. Зараз відпрацьовуємо всі версії цієї трагедії та будемо розшукувати людей, які можуть бути свідками", - сказала прес-секретарка ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За фактом трагедії було відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

8-річного хлопчика знайшли мертвим у колекторі: спливли нові деталі трагедії під Дніпром

Тіло 8-річного Огли Ібрагіма знайшли в каналізаційному люку (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція вже півтора року шукає зниклу дівчинку.

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