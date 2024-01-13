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Хуситы атаковали ракетой танкер с российской нефтью в Красном море

Суббота 13 января 2024 00:51
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Хуситы атаковали ракетой танкер с российской нефтью в Красном море Фото: хуситы атаковали ракетой танкер с российской нефтью (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру, перевозивший российскую нефть, у берегов Йемена. Сообщается, что запуск ракеты был совершен в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Организации морских торговых операций Соединенного Королевства отмечают, что было зафиксировано приземление ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров от танкера, за ней следовали три небольших судна. Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадавших и повреждений не было.

Отмечается, что это уже второй танкер с российской нефтью, который стал объектом нападения хуситов.

Отмечается, что судно было выбрано в качестве цели для удара, вероятно, на основании устаревшей общедоступной информации. Ранее танкер находился во владении одной из британских компаний.

Атаки на гражданские суда в Красном море

Хуситы, которые контролируют большую часть территории Йемена, с 19 ноября активизировали удары беспилотников и различных типов ракет по коммерческим судам в Красном море, что якобы является протестом против военных операций Израиля в Секторе Газа.

США и Британия прошлой ночью нанесли удары с воздуха и с моря по военным объектам хуситов в Йемене. Удары наносились по местам хранения беспилотников и крылатых ракет хуситов, радаров, а также по их учебным центрам.

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