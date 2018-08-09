На Донбасі за добу загинув один український військовий, трьох поранено

У результаті бойового зіткнення з одним військовослужбовцем втрачено зв’язок

Внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил біля Майорського (Донецька область) один військовий загинув, трьох поранено, з одним військовослужбовцем втрачено зв’язок, тривають його пошуки. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

Обстрілювалися захисники Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Біля Майорського зафіксоване бойове зіткнення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського.

О 06:25 зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ "Майорське", унаслідок чого оголошено режим "Червоний", пропуск громадян тимчасово призупинено.

За даними розвідки, двох бойовиків знищено, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу, 7 серпня 2018 року, шість разів застосовували безпілотники для розвідки позицій операції Об'єднаних сил.