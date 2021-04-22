Зникнення підводного човна в Індонезії: кисень на ньому закінчиться через 72 години

За його словами, кисню на підводному човні KRI Nanggala 402 вистачить до ранку суботи. Зв'язок з ним було втрачено через півтори години після того, як він запросила дозвіл на занурення під час навчань біля острова Балі.

На борту підводного човна знаходяться 49 членів екіпажу, один командир корабля і три фахівці з озброєння. За словами офіційних осіб, підводний човен був побудований таким чином, щоб витримувати тиск на максимальній глибині близько 250 метрів.

Також повідомляється, що після зникнення підводного човна в декількох місцях були виявлені нафтові плями. Передбачається, що екіпаж міг злити паливо в надії, що субмарина підніметься на поверхню.

На сьогодні в пошуковій операції задіяно 21 судно, п'ять літаків і два підводні човни.