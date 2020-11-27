У Сенаті США назвали Росію і Китай загрозою для підводних кабелів

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Росія і Китай є загрозою для підводних кабелів. Вашингтон стурбований діяльністю Москви і Пекіна в секторі підводних комунікацій.

Про це йдеться в доповіді комітету Сенату США, присвяченій трансатлантичній співпраці Сполучених Штатів і Європи.

У документі стверджується, що китайські компанії стають сильним конкурентом на ринку підводних комунікаційних кабелів. Їхнє панівне становище може призвести до залежності від китайських глибоководних кабелів, що своєю чергою несе в собі серйозну загрозу безпеці даних.

В довгостроковій перспективі КНР зможе використовувати ці кабелі для розробки систем стеження за підводними човнами та іншими об'єктами. Відзначається, що підводні кабелі складають основу стратегії "Цифровий шовковий шлях".

Автори доповіді також вважають, що російський підводний флот у разі конфлікту зможе пошкодити комунікації або ж приєднатися до них в своїх цілях. Вони посилаються на статтю газети The New York Times від 2015 року, в якій стверджується, що російські розвідувальні кораблі, обладнані глибоководними апаратами, були виявлені неподалік від відомої кабельної траси неподалік від східного узбережжя США.

У доповіді стверджується, що Росія роками проводила подібну розвідку і тому країнам Заходу не варто недооцінювати загрозу, що виходить від Китаю.

Раніше кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про стосунки з Китаєм.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

Крім того, в середині жовтня на тлі загострення відносин з США лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав армію готуватися до війни.