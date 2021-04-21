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Біля берегів Балі зник підводний човен ВМС Індонезії. На його місці знайшли нафтову пляму

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 18:08
Біля берегів Балі зник підводний човен ВМС Індонезії. На його місці знайшли нафтову пляму Фото: підводний човен KRI Nanggala 402 (wikimedia.org Alonzo M. Archer)
Автор: РБК-Україна

Біля берегів Балі після навчань зник підводний човен Військово-морських сил Індонезії. На його борту перебувають 53 особи.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що підводний човен KRI Nanggala 402 перестав виходити на зв'язок після тренувальних запусків торпед біля острова Балі. В обумовлений час екіпаж не доповів про результати навчань.

Для пошуків підводного човна Індонезія вже запросила допомогу Австралії та Сінгапуру. Передбачається, що він може перебувати на глибині близько 700 метрів. Цей човен є однією з п'яти субмарин, які стоять на озброєнні Індонезії.

Пізніше на ймовірному місці зникнення підводного човна рятувальники виявили нафтову пляму. В даний район направили два кораблі ВМС, оснащених гідролокаторами.

Дизель-електричний підводний човен KRI Nanggala 402 було побудовано в Німеччині в 1981 році, озброєний вісьмома торпедними апаратами, на борту несе 14 торпед.

Нагадаємо, у березні Росія вивела на бойове чергування всі шість своїх підводних човнів Чорноморського флоту. Це сталося напередодні масштабних навчань НАТО в Чорному морі.

Також повідомлялося, що Великобританія відправить військові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною на тлі стягування російських військ.

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