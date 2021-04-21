Біля берегів Балі зник підводний човен ВМС Індонезії. На його місці знайшли нафтову пляму

Біля берегів Балі після навчань зник підводний човен Військово-морських сил Індонезії. На його борту перебувають 53 особи.

Повідомляється, що підводний човен KRI Nanggala 402 перестав виходити на зв'язок після тренувальних запусків торпед біля острова Балі. В обумовлений час екіпаж не доповів про результати навчань.

Для пошуків підводного човна Індонезія вже запросила допомогу Австралії та Сінгапуру. Передбачається, що він може перебувати на глибині близько 700 метрів. Цей човен є однією з п'яти субмарин, які стоять на озброєнні Індонезії.

Пізніше на ймовірному місці зникнення підводного човна рятувальники виявили нафтову пляму. В даний район направили два кораблі ВМС, оснащених гідролокаторами.

Дизель-електричний підводний човен KRI Nanggala 402 було побудовано в Німеччині в 1981 році, озброєний вісьмома торпедними апаратами, на борту несе 14 торпед.