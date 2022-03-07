ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителів Ірпеня продовжать евакуювати з міста автобусами

Новость на русском →
Ірпінь, Понеділок 07 березня 2022 09:46
Жителів Ірпеня продовжать евакуювати з міста автобусами Фото: в Ірпені продовжать евакуацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В місті Ірпінь Київської області продовжать проводити евакуацію місцевих жителів. Людей будуть вивозити автобусами, які чекатимуть в Романівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

"З Ірпеня проведуть повторну евакуацію місцевих жителів. Вона запланована сьогодні, 7 березня, на 10:00. Автобуси чекатимуть у Романівці та доставлять людей на залізничний вокзал Києва", - йдеться у повідомленні.

Усов нагадав, що окупанти заборонили жителям покидати домівки. В місті вже третій день відсутня електроенергія та вода. Крім того, в Ірпені зачинені магазини, а доставити харчі та питну воду неможливу через постійні обстріли.

Нагадаємо, вчора правоохоронці та військові організували евакуацію мирних жителів з Ірпеня. Проте російські окупанти відкрили вогонь.

В результаті обстрілів загинули вісім цивільних осіб, серед яких двоє дітей.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати