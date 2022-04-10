В Ірпінь з Києва почали прокладати водогін

Сьогодні, 10 квітня в місті Ірпінь почали прокладати водогін зі столиці. А Червоний хрест виділив на водозабезпечення 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина в Telegram.

"Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста. Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає "Київводоканал", "Житомирводоканал", підрядники. А Товариство Червоного Хреста саме для забезпечення ірпінців водою виділило для нас 20 млн грн!" - розповів Маркушин.

Нагадаємо, також повідомлялося, що від сьогодні в Ірпені запрацює Романівський міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста.

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