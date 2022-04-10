ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ірпінь з Києва почали прокладати водогін

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 квітня 2022 10:45
В Ірпінь з Києва почали прокладати водогін Фото: в Ірпінь з Києва почали прокладати водогін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 квітня в місті Ірпінь почали прокладати водогін зі столиці. А Червоний хрест виділив на водозабезпечення 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина в Telegram.

"Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста. Завершуємо будівництво переправи через річку. Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає "Київводоканал", "Житомирводоканал", підрядники. А Товариство Червоного Хреста саме для забезпечення ірпінців водою виділило для нас 20 млн грн!" - розповів Маркушин.

Нагадаємо, також повідомлялося, що від сьогодні в Ірпені запрацює Романівський міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киевводоканал Ирпень
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну