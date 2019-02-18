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В Ірпіні підпалили автомобіль місцевого депутата

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 15:22
В Ірпіні підпалили автомобіль місцевого депутата
Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

За добу на території Київської обл. сталося 2 факти підпалу автомобілів

На території Київської області за добу сталося 2 факти підпалу автотранспортних засобів. Поліція встановлює осіб, причетних до підпалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомляється, у місті Ірпінь невідомі здійснили підпал автівки місцевого депутата, а неподалік Борисполя автомобіль згорів на футбольному полі.

Так, до поліції столичної області надійшло повідомлення від 36-річного депутата Ірпінської міскради про те, що  невідомі особи підпалили його автомобіль Mitsubishi Outlander.

"Встановлено, що автівка Mitsubishi Outlander з іноземною реєстрацією і належить депутатові Ірпіньської міськради. Вогнем було знищено моторний відсік, капот та панель приладів", - йдеться у повідомленні.

Пожежу було швидко ліквідовано. З людей ніхто не постраждав.

В Ірпіні підпалили автомобіль місцевого депутата

Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують обставини події, встановлюють мотив та осіб, причетних до підпалу.

"У Бориспільському  районі, у селі Щасливе, на стадіоні сталося загорання автомобіля невідомої марки, яку підпалила невстановлена особа. Вогнем знищено автомобіль повністю та частина синтетичного покриття футбольного поля. Наразі працівники Бориспільського відділу поліції встановлюють причини пожежі та власника пошкодженого автомобіля", додали у відомстві.

Нагадаємо, вночі 12 лютого у Києві спалили авто депутата Київради. Невідомі розбили скло та закинули у салон речовину, від якої машина загорілася.

Раніше, 10 лютого, у Полтаві за ніч підпалили 6 автомобілей.

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