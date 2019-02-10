У Полтаві за ніч підпалили 6 автомобілів

Фото: згорівша автівка в Полтаві (pl.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють обставини загоряння автівок

У Полтаві поліція встановлює обставини, при яких відбулись підпали 6 автомобілів у ніч на 10 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Полтавській області.

Повідомляється, що близько першої ночі 10 лютого на лінію 102 надійшла інформацію, що у провулку Рибальському здійснено загоряння легкового автомобіля КІА.

"Невідома особа скоїла підпал правого колеса його автомобіля. Пожежу ліквідували. Пошкоджено частково підкрилок авто", - розповіли в поліції.

Вже о другій ночі по провулку Рибальському було зафіксовано загоряння колеса автомобіля "Газель", а через годину на тому ж провулку повністю згорів автомобіль Fiat. По вулиці Чураївни близько 3:45 було здійснено підпал передньої частини автомобіля Daewoo, а на бульварі Богдана Хмельницького близько 5:30 загорілись Volkswagen та Škoda.

"Обставини загоряння наразі встановлюються фахівцями ДСНС та слідчими відділення №2 міста Полтава. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна)", - повідомили в поліції.

Фото: підпалені автівки в Полтаві (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Полтаві при отриманні хабара затримали прикордонника. Підозрювані вимагали та отримали від громадянина України 1250 доларів США за допомогу у легалізації статусу іноземних громадян в Україні.