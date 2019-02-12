У Києві вночі спалили авто депутата Київради

Фото: місце події (kyiv.dsns.gov.ua)

Невідомі розбили скло та закинули у салон речовину, від якої машина загорілася

Поліція Києва розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради, який стався вночі 12 лютого. Про це повідомляла РБК-Україна з посиланням на повідомлення на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, близько другої години ночі по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що у дворі будинку на проспекті Перемоги горить "Тойота Ленд Крузер".

На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління, експерти та рятувальники. До поліцейських звернувся депутат Київради, який повідомив, що користується цим автомобілем, а зареєстрований він на його матір. У свою чергу жінка розповіла, що побачила загорання автівки, тож негайно викликала поліцію та пожежників.

Спеціалісти відповідних служб встановили ймовірну причину пожежі - занесення стороннього джерела запалення. За попередньою інформацією, невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася.

Як повідоломили в ДСНС, унаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття.

Фото: місце події (kyiv.dsns.gov.ua)

Вранці поліцейські провели додатковий огляд місця пригоди, аби з'ясувати причини та обставини даного інциденту.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Поліцейські розшукують причетних до правопорушення.

Як зазначається на сторінці у Facebook ВО "Свобода" автомобіль належав депутату Київради від ВО "Свободи" Володимиру Назаренку.

ЦЕ НЕ ЗВИЧНІ ПОГРОЗИ НАЦІОНАЛІСТАМ Volodymyr Nazarenko : “Бандити спалили машину моєї Мами! Прямо у мене у дворі, вночі, підступно і цинічно. Близько 01:50 підпалили запальною сумішшю. Намагаються залякати за принципову політичну позицію. Відповідь націоналістів буде жорстка і влучна! Вороги нації отримають по заслугам!” Коли бандити вже не знають, як вчиняти свої злочини, адже є ті, хто не закриє очі та відстоїть чесне слово і принципи ні за гроші, ні через погрози. З очільником Київського «Соколу», депутатом Київради, Володимиром Назаренко вирішили «боротися» такими підлими методами. Проте, на шляху до мети, це не стане перешкодою, як би злочинці не намагалися! Опубліковано ВГО "Сокіл" Київ Понеділок, 11 лютого 2019 р.

Нагадаємо, що у Києві на бульварі Лесі Українки сьогодні, 12 лютого, чоловік двічі вистрілив із мисливської рушниці, поліцейські встановлюють обставини і причини інциденту.

РБК-Україна писало, що у Харкові поліцейські за "гарячими слідами" встановили особу зловмисника, який вчора, 11 лютого, вбив чоловіка неподалік вокзалу.