В Ірпіні ДБР затримало на хабарі слідчого

Поліцейський вимагав гроші за повернення вилученого раніше автомобіля

В субботу, 16 февраля 2019 года, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева и ГПУ следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на вымогательстве и получении взятки следователя Ирпенского отдела участка ГУ НП в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, следователь требовал 2 тыс. долларов от гражданина за возвращение изъятого ранее автомобиля.

Во время получения неправомерной выгоды полицейского задержали на территории г. Ирпень в порядке ст. 208 УПК Украины по оперативному сопровождению ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото: задержание взяточника (kyiv.gp.gov.ua)

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований в Львове задержали инспектора патрульной полиции при получении 1200 долларов взятки за возврат водительского удостоверения.

Ранее в Запорожской области следователи Государственного бюро расследований задержали военного комиссара во время получения взятки за непризов на военную службу.