ДБР затримало львівського патрульного на хабарі

Фото: поліцейського затримали на хабарі (dbr.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Вказано, що інспектор відділу адміністративної практики Управління патрульної поліції у Львові обіцяв водію повернути водійське посвідчення, вилучене у нього за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Фото: хабар

Так, поліцейського затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі ДБР вирішують питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку лютого слідчі Державного бюро розслідувань затримали на вимаганні 34 тис. доларів хабара виконувача обов'язків начальника територіального відділу Голосіївського управління поліції Києва.

Як писало РБК-Україна раніше, у Національній поліції повідомили, що у січні 2019 року задокументували 20 фактів дачі хабара співробітникам поліції.