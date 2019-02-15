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У Запорізькій області затримали на хабарі військового комісара

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 06:39
У Запорізькій області затримали на хабарі військового комісара
Фото: хабар комісару (dbr)

За непризов на військову службу комісар вимагав 1200 доларів

У Запорізькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали військового комісара під час отримання хабара за непризов на військову службу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що комісара затримали слідчі Мелітопольського теруправління ДБР. Комісара викрили на вимаганні від військовозобов’язаного 1200 доларів США за непризов на службу та видачу військового квитка.

"На початку лютого слідчими ДБР вже було задокументовано отримання військовим комісаром частини коштів у сумі 300 євро. 13 лютого, його затримали під час отримання наступної частини неправомірної вигоди у розмірі 450 євро", - додали в прес-службі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення військовому про підозру. Слідчі дыї тривають.

 

Фото: хабар комісару (dbr)

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення.

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