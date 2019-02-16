В Ірпіні ДБР затримало на хабарі слідчого

Фото: затримання хабарника (kyiv.gp.gov.ua)

Поліцейський вимагав гроші за повернення вилученого раніше автомобіля

У суботу, 16 лютого 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та ГПУ слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) затримано на вимаганні та одержанні хабаря слідчого Ірпінського відділу поліціі ГУ НП у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, слідчий вимагав 2 тис. доларів від громадянина за повернення вилученого раніше автомобіля.

Під час отримання неправомірної вигоди поліцейського затримали на території м. Ірпінь в порядку ст. 208 КПК України за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Вирішується питання повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Фото: затримання хабарника (kyiv.gp.gov.ua)

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали інспектора патрульної поліції при отриманні 1200 доларів хабара за повернення водійського посвідчення.

Раніше у Запорізькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали військового комісара під час отримання хабара за непризов на військову службу.