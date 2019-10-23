Ірландський прем'єр підтримав нову відстрочку Brexit

Фото: Лео Варадкар (flickr.com/Brookings Institution)

Варадкар вважає, що Великобританії слід надати відстрочку

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що підтримує нову відстрочку угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, 23 жовтня під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском Варадкар заявив, що вважає, що Великобританії слід надати відстрочку, про яку вона просила.

"Прем'єр підтвердив свою підтримку пропозиції президента Туска про надання згоди на відстрочку, про яку просила Британія", - повідомив представник офісу ірландського прем'єра.

Варадкар і Туск "відзначили, що Великобританія як і раніше збереже можливість покинути ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано до цієї дати", - сказав представник ірландського уряду.

Нагадаємо, раніше глава Євроради Дональд Туск порекомендував лідерам ЄС прийняти запит Великобританії про відстрочку Brexit. Він повідомив, що запропонує письмову процедуру про відстрочку в Європейську комісію.

Також 22 жовтня Борис Джонсон провалив друге голосування - британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit. Проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Як РБК-Україна повідомляло, що у разі нової відстрочки Джонсон планує провести дострокові парламентські вибори у Великобританії. Повідомляється, що вибори можуть відбутися до 25 грудня.