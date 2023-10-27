В Ирландии призвали удвоить поддержку Украины, чтобы Путин не пошел дальше

Он подчеркнул, что страны ЕС должны продолжать и удвоить поддержку Украины в политической, военной и финансовой сферах.

"У нас очень мощное убеждение, что Украина имеет право защитить свой суверенитет, независимость и свою демократию... Если мы не остановим Путина в Украине, он там не остановится. Поэтому это угроза для нас всех. Ирландия будет продолжать поддерживать Украину до ее победы", - сказал он.

Премьер заявил, что некоторые страны хотели бы отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

"Из-за всех других вещей, которые происходят в мире, не в последнюю очередь на Ближнем Востоке, было бы очень легко потерять фокус на войне в Украине, и очень важно, чтобы мы этого не делали", - сказал он.

Поддержка Украины Ирландией

Отметим, что ирландский премьер Варадкар в июле посетил Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Варадкар пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно. Кроме того, премьер Ирландии объявил о дополнительных миллионах евро на гуманитарную помощь нашей стране.

Он выразил уверенность в том, что Украина выиграет войну с Россией и страны Запада должны помочь обеспечить именно такой сценарий завершения конфликта.

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