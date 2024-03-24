Самый молодой в истории. Стало известно, кто станет новым премьером Ирландии
В Ирландии определили имя следующего премьера, после того, как ни один другой кандидат не принял участия в конкурсе на лидерство
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Ожидается, что Саймон Харрис, который сейчас является министром высшего образования Ирландии, станет новым лидером ирландской партии "Финэ Гаэль".
Он заменит нынешнего премьера Лео Варадкара, который объявил в среду, что уходит в отставку.
По данным издания, имя лидера партии будет объявлено по завершению партийного съезда в воскресенье в Атлоне. По правилам, если будет выдвинут только один человек, офицер, который вернется, утвердит это лицо на посту лидера партии.
Отношение к Харрису внутри страны
Харрис был фаворитом с самого начала, и многие поддерживали 37-летнего министра еще до того, как началось выдвижение кандидатов.
Среди тех, кто поддержал г-на Харриса, были министр юстиции Хелен МакЭнти, министр финансов Паскаль Донохо и министр соцзащиты Хизер Хамфрис.
Выступая в пятницу, Харрис сказал, что он "потрясен и тронут" поддержкой, которую он получил за последние несколько дней.
Напомним, что в среду 20 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что уйдет с поста.
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