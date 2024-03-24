Самый молодой в истории. Стало известно, кто станет новым премьером Ирландии

В Ирландии определили имя следующего премьера, после того, как ни один другой кандидат не принял участия в конкурсе на лидерство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Ожидается, что Саймон Харрис, который сейчас является министром высшего образования Ирландии, станет новым лидером ирландской партии "Финэ Гаэль".

Он заменит нынешнего премьера Лео Варадкара, который объявил в среду, что уходит в отставку.

По данным издания, имя лидера партии будет объявлено по завершению партийного съезда в воскресенье в Атлоне. По правилам, если будет выдвинут только один человек, офицер, который вернется, утвердит это лицо на посту лидера партии.

Отношение к Харрису внутри страны

Харрис был фаворитом с самого начала, и многие поддерживали 37-летнего министра еще до того, как началось выдвижение кандидатов.

Среди тех, кто поддержал г-на Харриса, были министр юстиции Хелен МакЭнти, министр финансов Паскаль Донохо и министр соцзащиты Хизер Хамфрис.

Выступая в пятницу, Харрис сказал, что он "потрясен и тронут" поддержкой, которую он получил за последние несколько дней.