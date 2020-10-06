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Ірландія знову посилює карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Ірландії посилює заходи щодо стримування поширення коронавіруса. Новий етап посилення карантину наберуть чинності в середу, 7 жовтня.

Про це повідомляє газета The Irish News.

Влада Ірландії відмовилися від суворого карантину, запропонованого епідеміологами, з побоювання, що він підірве економіку і позбавить роботи сотні тисяч людей.

Зокрема, обмеження третього рівня включають заборону громадських або сімейних заходів, за винятком весіль і похоронів. Заборонені збори в приміщеннях, при цьому на відкритому повітрі можна буде зустрічатися компаніями до 15 осіб.

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Жителів країни просять за можливості працювати з дому та не виїздити за межі своїх міст і за кордон, за винятком поїздок по роботі, навчанні та для інших важливих цілей.

Навчальні заклади в Ірландії залишаться відкритими, проте адміністрацію просять переглянути захисні заходи і максимально обмежити кількість відвідувачів.

Наголошується, що об'єкти торгівлі та сфери послуг продовжать працювати в колишньому режимі при суворому дотриманні заходів безпеки.

Нагадаємо, в кінці вересня Ірландія посилила заходи в північно-західному графстві Донегол.

Крім того, раніше у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

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