Ирландия вновь усиливает карантин

Правительство Ирландии ужесточает меры по сдерживанию распространения коронавируса. Новый этап усиления карантина вступит в силу в среду, 7 октября.

Об этом сообщает газета The Irish News.

Власти Ирландии отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.

В частности, ограничения третьего уровня включают запрет общественных или семейных мероприятий, за исключением свадеб и похорон. Запрещены собрания в помещениях, при этом на открытом воздухе можно будет встречаться компаниями до 15 человек.

Жителей страны просят по возможности работать из дому и не выезжать за пределы своих городов и за границу, за исключением поездок по работе, учебе и для других важных целей.

Учебные заведения в Ирландии останутся открытыми, однако администрацию просят пересмотреть защитные меры и максимально ограничить число посетителей.

Отмечается, что объекты торговли и сферы услуг продолжат работать в прежнем режиме при строгом соблюдении мер безопасности.

Напомним, в конце сентября Ирландия усилила меры в северо-западном графстве Донегол.

Кроме того, ранее в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.